Александр Селихов: «Мы были злыми сами на себя»

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после выездной победы над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что ему всегда приятно играть в Перми, где он начинал карьеру в премьер-лиге, передает корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ . Также вратарь сказал, что к давлению на красно-белых после поражений давно пора привыкнуть.

"Спартак" выиграл в Перми. Дальше станет проще?

— Пермь для меня всегда была приятным выездом, — сказал Селихов. — Это почти мой родной дом, здесь я начал свою карьеру, и болельщики всегда встречают меня с большим теплом. Играть здесь — одно удовольствие.

— А насколько тяжело было выходить на поле после неудачной серии в эмоциональном плане?

— Хороший вопрос. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против «Тосно» и подарили чемпионство «Локомотиву». Но сегодняшняя игра показала: мы будем бороться и биться до конца. Все в наших руках.

— Очень часто на этой неделе звучало слово «кризис». Можно ли сказать, что теперь кризис позади?

— Когда «Спартак» проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков. Это «Спартак» — нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.

Амкар — Спартак М