Ещё
Селихов: неуверенно играл на выходах с «Амкаром»? Где-то справился, где-то — нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селихов: неуверенно играл на выходах с «Амкаром»? Где-то справился, где-то — нет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над пермским «Амкаром» в матче 28-го тура РФПЛ, а также поделился мнением о текущем состоянии красно-белых.
«Когда «Спартак» проигрывает два матча, это сразу кризис, накал болельщиков, всяких критиков. Это «Спартак», и нужно уже привыкнуть, что всё внимание на нём. Проиграли три игры. У всех бывают взлёты и падения — так получилось. Мы тоже переживали очень сильно, не могли найти себе место. Но нужно не плакать или извиняться перед кем-то, а исправлять ситуацию. Да, это футбол, такое бывает.
Победа над «Амкаром» не была лёгкой. Лёгких игр уже не бывает. Можно сказать, на характере вышли. Не сказать, что у нас получалась комбинационная игра, но на характере забили два мяча. Главное — набрали три очка.
Нервничал ли я по ходу матча? Вам виднее. Неуверенно играл на выходах? Вам надо тренерскую лицензию получать. Не знаю. Я играл, везде добирался до мяча. В первом тайме с Максимовичем не разобрались — наверное, не услышал моей подсказки. А так у меня была задача всё снимать. Где-то справился, где-то, может, неудачно. Главное — я туда ходил», — сказал Селихов в эфире программы «8-16».
Чемпионат.com: последние новости
Шалимов: ЦСКА и «Спартак» имеют психологическое преимущество перед «Локо» Шишкин: у «Краснодара» не было цели лишить «Локо» медали, задача была выиграть Сёмин: есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы Сёмин продолжал работу
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским легкоатлетам могут запретить выступать11
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Родченков подал иск к Прохорову42
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение