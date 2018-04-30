Селихов: неуверенно играл на выходах с «Амкаром»? Где-то справился, где-то — нет

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над пермским «Амкаром» в матче 28-го тура РФПЛ, а также поделился мнением о текущем состоянии красно-белых.

«Когда «Спартак» проигрывает два матча, это сразу кризис, накал болельщиков, всяких критиков. Это «Спартак», и нужно уже привыкнуть, что всё внимание на нём. Проиграли три игры. У всех бывают взлёты и падения — так получилось. Мы тоже переживали очень сильно, не могли найти себе место. Но нужно не плакать или извиняться перед кем-то, а исправлять ситуацию. Да, это футбол, такое бывает.

Победа над «Амкаром» не была лёгкой. Лёгких игр уже не бывает. Можно сказать, на характере вышли. Не сказать, что у нас получалась комбинационная игра, но на характере забили два мяча. Главное — набрали три очка.

Нервничал ли я по ходу матча? Вам виднее. Неуверенно играл на выходах? Вам надо тренерскую лицензию получать. Не знаю. Я играл, везде добирался до мяча. В первом тайме с Максимовичем не разобрались — наверное, не услышал моей подсказки. А так у меня была задача всё снимать. Где-то справился, где-то, может, неудачно. Главное — я туда ходил», — сказал Селихов в эфире программы «8-16».