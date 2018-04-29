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Вавринка: возвращение после травмы — длинный и сложный процесс
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Вавринка: возвращение после травмы — длинный и сложный процесс 

Чемпионат.com 1 час назад
Швейцарец Стэн Вавринка рассказал о своих тренировках после операции на колене и том, что планирует выступить на «Мастерсе» в Мадриде.
«Первые недели после турнира в Марселе были очень тяжёлыми. Я сомневался в том, смогу ли вновь выступать на нормальном уровне. Но затем я смог начать тренироваться с хорошими ощущениями, много работал над физической подготовкой. Во время возвращения после травм всегда бывают перепады. Это длинный и сложный процесс.
Для меня было важно выйти на корт в первой половине года, чтобы посмотреть, как колено будет выдерживать нагрузку во время интенсивных матчей. Кроме того, мне нужно было чувство, что я работаю ради чего-то. Сейчас моя цель — выступить на «Мастерс 1000» в Мадриде.
Сейчас меня не интересуют очки, которые я защищу или не защищу. Моя единственная цель — вернуться на уровнь, на котором я могу соревноваться с лучшими игроками. Если добьюсь её, то и с рейтингом всё будет хорошо», — сказал Вавринка в интервью Surlebanc.
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