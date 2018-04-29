Газинский: «У „Локомотива“ отлично подобранный состав футболистов»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о матче с ЦСКА (1:2) и поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом» в эфире клубного канала.

— Для нас важен каждый футболист, и Олег [Шатов] не исключение, поэтому понятно, что замена на раннем этапе — это потеря. Жоаозиньо вышел вместо него в самом начале матча, поэтому было тяжеловато.

Мы выбегали в быструю контратаку, опять же мяч получил Жоаозиньо, отдал в середину, я сместился в центр, хотел сыграть в стенку, с Вандерсоном один в один обыгрался, вывалился на Акинфеева и пробил в нижний угол.

Поражение закономерным не считаю, потому что вели в счете и должны были как минимум сыграть вничью. Выигрывая в счете и пропуская в концовке два мяча, причем голы достаточно нелепые получились, это всегда обидно.

У нас опять же свои цели и задачи. «Локомотив» наверняка хочет постараться взять три очка для того, чтобы стать чемпионами. Нам нужно выполнять свои задачи, стараться этого не позволить сделать.

Хочу отметить командную игру соперника, отлично подобранный состав футболистов, Ману Фернандеш ведет у них игру. Команда сбалансирована во всех линиях.

Опять же мы будем стараться играть дома в агрессивный футбол, что мы демонстрируем в последних матчах, поэтому в этом матче не исключение, нужно постараться сделать то же самое.