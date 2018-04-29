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«Шанхай Шанган» с Халком и Ахмедовым потерпел первое поражение в чемпионате Китая
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«Шанхай Шанган» с Халком и Ахмедовым потерпел первое поражение в чемпионате Китая 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Шанхай Шанган» проиграл «Чанчунь Ятай» в матче 8-го тура чемпионата Китая. Это первое поражение шанхайцев в сезоне, но они сохранили первое место в турнирной таблице. В составе «Шанган» 90 минут провели бывший форвард "Зенита" Халк и бывший хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов.
"Бэйцзин Гоань" и «Гуйчжоу Чжичэн» выдали самый результативный матч дня, забив 7 голов на двоих. За «Гуйчжоу» хет-трик оформил гамбиец Стив.
Еще в одной игре «Шаньдун Лунэн» одолел «Хэнань Цзянье». В составе победившей команды 90 минут отыграл бывший форвард «Анжи» Диегу Тарделли.
Чемпионат Китая
Суперлига
8-й тур  "Чанчунь Ятай" — «Шанхай Шанган» — 2:1 (1:1)
Голы: Игало, 14 (1:0). Ву Лэй, 41 (1:1). Игало, 69 (2:1).
"Бэйцзин Гоань" — «Гуйчжоу Чжичэн» — 4:3 (3:1)
Голы: Виера, 6 (1:0). Виера, 18 (2:0). Ба, 26 (3:0). Стив, 36 (3:1). Бакамбу, 48 (4:1). Стив, 75 (4:2). Стив, 77 (4:3).
"Чунцин Лифан" — «Гуанчжоу Фули» — 0:1 (0:1)
Гол: Ренатинью, 39.
"Шанхай Шэньхуа" — «Далянь Ифан» — 1:0 (0:0)
Гол: Морено, 62.
"Шаньдун Лунэн" — «Хэнань Цзянье» — 2:1 (0:1)
Голы: Бассогог, 39 (0:1). Цзинь Цзиндао, 47 (1:1). Цзинь Цзиндао, 56 (2:1).
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