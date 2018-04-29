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Александр Селихов: «Неудачно играл на перехватах? Вам виднее. Вроде бы до всех мячей дотягивался»
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Александр Селихов: «Неудачно играл на перехватах? Вам виднее. Вроде бы до всех мячей дотягивался» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Голкипер "Спартака" Александр Селихов после победы над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России выразил несогласие с мнением, что допустил несколько ошибок на выходах из ворот. Также он пожелал, чтобы "Зенит" и ЦСКА в очном матче 28-го тура сыграли вничью.
"Спартак" выиграл в Перми. Дальше станет проще?
— Сегодняшняя победа была достигнута с запасом, легко?
— Нет! Легких игр точно у нас уже не бывает. Можно сказать, вытянули на характере. Не сказать, что у нас все получалось, что показали комбинационную игру… На характере забили два мяча — и, самое главное, набрали три очка.
— Показалось, что вы не всегда уверенно сегодня действовали на выходах. Нервничали?
— Вам виднее (улыбается). Тренерскую лицензию можно получать. Не знаю. Я везде в принципе добирался до мяча. В первом тайме мы не разобрались однажды с Максимовичем, он, наверное, не услышал мою подсказку. У меня задача была сегодня снимать все верховые мячи. Считаю, я справился. Может, где-то не совсем удачно сыграл, но главное, что я туда ходил на перехваты.
— Какие намерения на оставшиеся матчи? Взять 100 процентов очков?
— Да. Нужно потерпеть и выложиться в этих играх на максимуме, чтобы порадовать болельщиков и с хорошим настроением уйти в отпуск.
— Какой результат ходите увидеть по итогам матча ЦСКА и «Зенита»?
— Хотелось бы ничью. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Амкар — Спартак М
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