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Массимо Каррера: Силы на концовку чемпионата остались
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Массимо Каррера: Силы на концовку чемпионата остались 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
— Со стороны показалось, что красно-белые решили сыграть строже в защите. Почему выбрали оборонительную тактику? — Мы встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2. Во втором тайме поменяли свой рисунок игры, потому что «Амкар» стал больше атаковать флангами.
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— Каков характер повреждений Николы Максимовича и Зе Луиша? — Пока не могу сказать. Обе травмы мышечные. Надеемся, что ничего серьезного.
— Почему в Москве остался Денис Глушаков? — В четверг на тренировке он столкнулся с Лоренсо Мельгарехо и получил ушиб колена. В пятницу Глушаков не тренировался. В субботу у него еще болело колено. Так как нам предстояла игра на искусственном покрытии, я предпочел не брать Дениса на выезд. Он тренируется в Тарасовке индивидуально.
— Есть ли у команды силы на концовку чемпионата? — Да, конечно, силы остались. Наши игроки всё еще хотят доказать, что «Спартак» — действующий чемпион. Стремимся провести заключительные матчи как можно лучше. Победить в этих играх, не думая о результатах соперников.
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— Можно ли считать, что дальше «Спартаку» будет проще — давление уменьшится? — Давление всегда есть, это естественное явление. Сегодня мы победили. Но, по сути, ничего не совершили. Еще два матча впереди. И пока мы не занимаем второе место в таблице.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Спартак» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. У «Амкара» 31 очко и 13-е место.
В следующем туре «Спартак» примет «Ростов», а «Амкар» на выезде сыграет с «Уралом».
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