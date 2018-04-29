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«Ман Сити» показал 4-й лучший результат в истории АПЛ, забив 100 голов за сезон
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«Ман Сити» показал 4-й лучший результат в истории АПЛ, забив 100 голов за сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
«Манчестер Сити» в гостевом матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» забил два мяча в первом тайме и довёл их общее количество в нынешнем сезоне до 100.
Таким образом, «Манчестер Сити» показал четвёртый лучший результат в истории АПЛ по голам за сезон. Ранее 100 и более мячей забивали «Челси» (103 гола в сезоне-2009/10), «Манчестер Сити» (102 гола в сезоне-2013/14) и «Ливерпуль» (101 гол в сезоне-2013/14).
До конца чемпионата команда Хосепа Гвардиолы проведёт ещё три поединка.
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