«Ман Сити» показал 4-й лучший результат в истории АПЛ, забив 100 голов за сезон

«Манчестер Сити» в гостевом матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» забил два мяча в первом тайме и довёл их общее количество в нынешнем сезоне до 100.

Таким образом, «Манчестер Сити» показал четвёртый лучший результат в истории АПЛ по голам за сезон. Ранее 100 и более мячей забивали «Челси» (103 гола в сезоне-2009/10), «Манчестер Сити» (102 гола в сезоне-2013/14) и «Ливерпуль» (101 гол в сезоне-2013/14).

До конца чемпионата команда Хосепа Гвардиолы проведёт ещё три поединка.