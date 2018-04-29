Роман Зобнин: «Закончился ли кризис? Давайте говорить об этом после „Динамо“

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заметил, что главной задачей во встрече было не пропустить, поэтому команда больше играла от обороны, передает из Перми корреспондент «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ . Также хавбек выразил мнение, что еще не набрал оптимальную форму после травмы, если сравнивать с прошлым сезоном.

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— Сегодня «Спартак» победил, прервав серию из трех неудач подряд. На душе отлегло?

— Можно и так сказать. Самое главное сейчас — это три очка. У нас имелось напряжение в команде, все прекрасно понимали, что нужно добиваться победы, чтобы продолжать бороться за второе место. Мы сегодня действовали больше от обороны, с оглядкой на свои ворота, не лезли вперед всеми силами. В первом тайме вообще вышли с пятью защитниками и тремя центральными хавбеками. Главной задачей сегодня было — не пропустить.

— Вы сегодня снова сменили несколько позиций, во втором тайме стали играть на правом фланге атаки. Как вам роль универсального футболиста?

— Да я уже привык на самом деле. Особой разницы нет, где играть. И в центре комфортно, и справа никаких сложностей не испытывал.

— Можно ли сказать, что после травмы колена вы уже набрали оптимальные кондиции?

— Если сравнивать с концовкой прошлого сезона, то пока еще не набрал. Это мое мнение.

— Кризис «Спартака» преодолен?

— Мне кажется, говорить об этом следует после «Ростова». Или даже после «Динамо».

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Амкар — Спартак М