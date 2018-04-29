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Роман Зобнин: «Если „Локомотив“ проиграет в понедельник, будем думать и о чемпионстве»
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Роман Зобнин: «Если „Локомотив“ проиграет в понедельник, будем думать и о чемпионстве» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заявил, что для команды нет разницы, по какой схеме играть — с тремя центральными защитниками или двумя. Также он сказал, что эмоциональное напряжение после набранных в Перми трех очков спало.
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— Сейчас верхняя планка «Спартака» — второе место? Или еще о чемпионстве думаете?
— «Локомотив» играет в понедельник. Будем смотреть. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе.
— Можно ли сказать, что эмоциональное напряжение, возникшее из-за поражений, сейчас спало, и в раздевалке настроение как во время удачной серии?
— Да. Эмоциональная разрядка точно произошла из-за набранных очков.
— Как сейчас ведет себя Каррера? Перед матчем он немного раздраженно среагировал на вопрос о причинах отсутствия Пилипчука…
— Если честно, даже не видел его толком в раздевалке еще. Я сразу пошел в душ. Но он успел всех поздравить, подошел ко всем с улыбкой и хорошим настроением.
— Как происходит в команде процесс смены расстановки?
— Нормально. Мы к этому привыкли уже. В прошлом сезоне играли то с тремя центральными защитниками, то с двумя. Так что адаптация происходит быстро, никто не обращает на это внимания. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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