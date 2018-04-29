Чемпионат Голландии. 33-й тур. «Ден Хааг» и ПСВ сыграли вничью, «Аякс» обыграл АЗ

Чемпионат Голландии 33-й тур «Ден Хааг» — ПСВ — 3:3 Голы: Йонсен, 16, 72, Эль-Хайяти, 27, с пенальти — Лосано, 11, Перейро, 58, 86 «Аякс» — АЗ — 3:0 Голы: ван де Беек, 38, Клюйверт, 49, Нерес, 87 «Фейеноорд» — «Спарта» — 3:1 Голы: Бергхайс, 45, 83, Хольст, 65, в свои ворота — Фрайдей, 34 «Витесс» — «Твенте» — 5:0 Голы: Сереро, 40, Матавж, 53, 88, Линссен, 68, 71 Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч.

Уже обеспечивший чемпионство ПСВ имеет в активе 82 очка. У «Аякса» 76 очков и второе место. Эти команды в следующем сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов. АЗ с 68 очками идет третьим, у «Фейеноорда» 63 очка и четвертое место. Оба клуба сыграют в квалификации Лиги Европы.

За третью путевку в Лигу Европы в плей-офф поспорят команды, занявшие с пятого по восьмое место. «Витесс», который в следующем сезоне возглавит российский специалист Леонид Слуцкий, уже обеспечил себе место в плей-офф. В активе у команды 48 очков и шестое место.