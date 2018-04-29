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Чемпионат Голландии. 33-й тур. «Ден Хааг» и ПСВ сыграли вничью, «Аякс» обыграл АЗ
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Чемпионат Голландии. 33-й тур. «Ден Хааг» и ПСВ сыграли вничью, «Аякс» обыграл АЗ 

Советский спорт 1 час назад
Чемпионат Голландии 33-й тур  «Ден Хааг» — ПСВ — 3:3  Голы: Йонсен, 16, 72, Эль-Хайяти, 27, с пенальти — Лосано, 11, Перейро, 58, 86  «Аякс» — АЗ — 3:0  Голы: ван де Беек, 38, Клюйверт, 49, Нерес, 87  «Фейеноорд» — «Спарта» — 3:1  Голы: Бергхайс, 45, 83, Хольст, 65, в свои ворота — Фрайдей, 34  «Витесс» — «Твенте» — 5:0  Голы: Сереро, 40, Матавж, 53, 88, Линссен, 68, 71  Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч.
Уже обеспечивший чемпионство ПСВ имеет в активе 82 очка. У «Аякса» 76 очков и второе место. Эти команды в следующем сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов. АЗ с 68 очками идет третьим, у «Фейеноорда» 63 очка и четвертое место. Оба клуба сыграют в квалификации Лиги Европы.
За третью путевку в Лигу Европы в плей-офф поспорят команды, занявшие с пятого по восьмое место. «Витесс», который в следующем сезоне возглавит российский специалист Леонид Слуцкий, уже обеспечил себе место в плей-офф. В активе у команды 48 очков и шестое место.
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