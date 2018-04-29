«Аякс» разгромил АЗ и обеспечили себе второе место в чемпионате Голландии 

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Тренер "Амкара": Пытались переломить исход встречи со "Спартаком", но не вышло"

Сане - первый игрок, возрастом до 23 лет, в ведущих чемпионатах, забивший больше 10 мячей и отдавший больше 10 голевых пасов