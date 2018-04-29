«Аякс» разгромил АЗ и обеспечили себе второе место в чемпионате Голландии 

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Голландии. В центральном матче тура «Аякс» крупно победил АЗ и обеспечил себе второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Также стоит отметить уверенные победы «Витесса», «Гронингена» и «Фейеноорда».
"Аякс" — АЗ — 3:0 (1:0) Голы: ван де Бек, 38 — 1:0, Клюйверт, 49 — 2:0, Нерес, 87 — 3:0 "Бреда" — «Херенвен» — 3:0 (2:0) Голы: Фернандес, 6 — 1:0, те Вреде, 12 — 2:0, Мари, 47 — 3:0 АДО «Ден Хааг» — ПСВ — 3:3 (2:1) Голы: Лозано, 11 — 0:1, Йонсен, 16 — 1:1, Эль Хаяти, 27 (с пенальти) — 2:1, Перейро, 58 — 2:2, Йонсен, 72 — 3:2, Перейро, 85 — 3:3 "Фейеноорд" — «Спарта» — 3:1 (1:1) Голы: Фрайди, 34 — 1:1, Бергейс, 45 — 1:1, Хольст, 65 (автогол) — 2:1, Бергейс, 83 — 3:1 "Гронинген" — «Эксельсиор» — 4:0 (2:0) Голы: ван Веерт, 42 — 1:0, Мемишевич, 45 — 2:0, Доан, 71 — 3:0, ван Веерт, 73 — 4:0 "Хераклес" — «Утрехт» — 2:2 (2:0) Голы: Кувас, 1 — 1:0, Навратил, 5 — 2:0, ван де Стреек, 68 — 2:1, ван дер Маарел, 85 — 2:2 "Венло" — «Рода» — 1:4 (1:1) Голы: Ванстенкист, 23 — 0:1, Хунте, 33 — 1:1, Ауссар, 48 — 1:2, Шахин, 57 — 1:3, Энгельс, 77 — 1:4 "Витесс" — «Твенте» — 5:0 (1:0) Голы: Сереро, 40 — 1:0, Матавж, 53 — 2:0, Линссен, 68 — 3:0, Линссен, 71 — 4:0, Матавж, 88 — 5:0 "Зволле" — «Виллем II» — 0:1 (0:0) Гол: Аззауи, 66 — 0:1 Положение лидеров: ПСВ — 82, Аякс — 76, АЗ — 68, Фейеноорд — 63, Утрехт — 51…