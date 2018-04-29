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«МЮ» — «Арсенал»: Мхитарян и 20-летний грек Мавропанос сыграют с первых минут
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«МЮ» — «Арсенал»: Мхитарян и 20-летний грек Мавропанос сыграют с первых минут 

Чемпионат.com 1 час назад
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» объявили стартовые составы на центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги.
«МЮ»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Нильссон-Линделёф, Янг, Матич, Эррера, Погба, Алексис, Лингард, Лукаку.
Запасные: Перейра, Рохо, Феллайни, Мактоминай, Мата, Марсьяль, Рашфорд.
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Чемберс, Мавропанос, Колашинац, Джака, Мэйтленд-Найлс, Нелсон, Мхитарян, Айуоби, Обамейянг.
Запасные: Чех, Холдинг, Монреаль, Осей-Туту, Нкетиа, Уиллок, Уэлбек.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 мск.
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