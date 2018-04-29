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Погба и Санчес против Мавропаноса и Ивоби: «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» огласили составы
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Погба и Санчес против Мавропаноса и Ивоби: «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» огласили составы 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 36-го тура чемпионата Англии.
Стоит отметить, что в основе лондонского клуба на поле выйдут 20-летние Константинос Мавропанос и Энзли Мейтленд-Найлз, а также 18-летний Рейсс Нельсон.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделёф, Янг, Матич, Эррера, Погба, Санчес, Лингард, Лукаку.
Запасные: Перейра, Рохо, Феллайни, Мактомини, Мата, Мартиаль, Рэшфорд.
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Чемберс, Мавропанос, Колашинац, Джака, Мэйтленд-Найлс, Нельсон, Мхитарян, Ивоби, Обамеянг.
Запасные: Чех, Холдинг, Монреаль, Осей-Туту, Нкетиа, Уиллок, Уэлбек.
Матч начнется в 18:30 мск.
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