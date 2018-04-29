Погба и Санчес против Мавропаноса и Ивоби: «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» огласили составы

Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 36-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить, что в основе лондонского клуба на поле выйдут 20-летние Константинос Мавропанос и Энзли Мейтленд-Найлз, а также 18-летний Рейсс Нельсон. "Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделёф, Янг, Матич, Эррера, Погба, Санчес, Лингард, Лукаку. Запасные: Перейра, Рохо, Феллайни, Мактомини, Мата, Мартиаль, Рэшфорд. "Арсенал": Оспина, Бельерин, Чемберс, Мавропанос, Колашинац, Джака, Мэйтленд-Найлс, Нельсон, Мхитарян, Ивоби, Обамеянг. Запасные: Чех, Холдинг, Монреаль, Осей-Туту, Нкетиа, Уиллок, Уэлбек. Матч начнется в 18:30 мск.