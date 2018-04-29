Ещенко показал, как выглядит его нога после матча с «Амкаром»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко после победы над пермским «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги выложил фото повреждённой левой ноги. «Вот так добиваемся результата! Всех с победой и спасибо фанатам за поддержку», — написал Ещенко в своём «инстаграме». Фото можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Ещенко. По итогам сегодняшнего матча «Амкар» набрал 31 очко и располагается на 13-м месте в турнирной таблице российского чемпионата, а «Спартак» (53 балла) поднялся на вторую строчку.