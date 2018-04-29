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Ещенко показал, как выглядит его нога после матча с «Амкаром»
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Ещенко показал, как выглядит его нога после матча с «Амкаром» 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко после победы над пермским «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги выложил фото повреждённой левой ноги. «Вот так добиваемся результата! Всех с победой и спасибо фанатам за поддержку», — написал Ещенко в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Ещенко.
По итогам сегодняшнего матча «Амкар» набрал 31 очко и располагается на 13-м месте в турнирной таблице российского чемпионата, а «Спартак» (53 балла) поднялся на вторую строчку.
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