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Мората может вернуться в «Ювентус»
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Мората может вернуться в «Ювентус» 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Форвард недоволен своим положением в клубе и попросил агента подыскать ему новую команду, сообщает Tuttosport.
Как утверждает источник, наиболее предметный интерес к испанскому игроку проявляет его бывший клуб — туринский «Ювентус», за который футболист выступал до переезда в Лондон.
«Старая Синьора» рассчитывает взять Морату в аренду на два сезона с правом последующего выкупа за фиксированную сумму в размере 35 миллионов евро.
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