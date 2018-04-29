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«Ренн» в меньшинстве удержал победу над «Тулузой»
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«Ренн» в меньшинстве удержал победу над «Тулузой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ренн» обыграл «Тулузу» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 17-й минуте защитник «Ренна» Жорис Ньяньон забил в собственные ворота. На 39-й минуте Джеймс Силики сравнял счёт, а в начале второго тайма Бенжамен Буриго вывел команду Сабри Лямуши вперёд. На 70-й минуте Силики был удалён с поля, но хозяевам удалось сохранить победный счёт.
«Ренн» (51 очко) занимает шестое место в таблице РФПЛ, «Тулуза» (34) — 17-е.
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