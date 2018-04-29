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ФК «Кубань» и «Луч-Энергия» сыграли вничью во Владивостоке
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ФК «Кубань» и «Луч-Энергия» сыграли вничью во Владивостоке 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
2 мая «Кубань» примет команду из Нижнего Новгорода «Олимпиец»
Матч 35-го тура первенства ФНЛ, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 2:2, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».
Самый дальний выезд «Кубани» пришелся на 35 тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ. Команда Евгения Калешина встречалась во Владивостоке с «Лучом-Энергией» — хорошо знакомым соперником, с которым проведено немало единоборств в былые времена.
Первый гол в поединке был засчитан уже на 18-й минуте — отличились хозяева. На 35-й минуте «Кубань» отыгралась благодаря голу Лобкарева. Спустя три минуты Обухов вывел свою команду вперед. На старте второго тайма приморцы вырвались вперед и установили окончательный счет в матче — 2:2.
2 мая ФК «Кубань» примет команду из Нижнего Новгорода «Олимпиец».
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