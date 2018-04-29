ФК «Кубань» и «Луч-Энергия» сыграли вничью во Владивостоке

2 мая «Кубань» примет команду из Нижнего Новгорода «Олимпиец»

Матч 35-го тура первенства ФНЛ, прошедший во Владивостоке, завершился со счетом 2:2, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Самый дальний выезд «Кубани» пришелся на 35 тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ. Команда Евгения Калешина встречалась во Владивостоке с «Лучом-Энергией» — хорошо знакомым соперником, с которым проведено немало единоборств в былые времена.

Первый гол в поединке был засчитан уже на 18-й минуте — отличились хозяева. На 35-й минуте «Кубань» отыгралась благодаря голу Лобкарева. Спустя три минуты Обухов вывел свою команду вперед. На старте второго тайма приморцы вырвались вперед и установили окончательный счет в матче — 2:2.

2 мая ФК «Кубань» примет команду из Нижнего Новгорода «Олимпиец».