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«Ренн» добыл волевую победу в матче с «Тулузой»
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«Ренн» добыл волевую победу в матче с «Тулузой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
В матче 35-го тура чемпионата Франции «Ренн» обыграл «Тулузу» на своем поле со счетом 2:1. Эта победа позволила «Ренну» догнать «Ниццу» и выйти на шестое место в таблице лиги 1.
Чемпионат Франции
Лига 1  35-й тур  "Ренн" — «Тулуза» — 2:1 (1:1)
Голы: Гнаньон, 17 — в свои ворота (0:1). Леа Силики, 39 (1:1). Буриго, 47 (2:1).
"Ренн": Коубек, Данзе (Сако, 56), Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Андре, Хазри, Прцич (Мексер, 79), Буриго, Леа Силики, Сарр (Зеффан, 72).
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже (Дурмаз, 89), Диоп, Аду, Каюзак, Имбула (Мубеле, 66), Сангаре, Градель, Саного, Делор. Предупреждения: Леа Силики, 50. Градель, 50.
Удаление: Леа Силики, 70.
Судья: Жошем (Франция).
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