«Милан» на выезде обыграл «Болонью»

В составе победителей отличились Хакан Чалханоглу и Джакомо Бонавентура. У «Болоньи» забил Себастьен Де Майо.

«Милан» набрал 57 очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Болоньи» 39 очков и 12-е место.

В следующем туре «Милан» примет «Верону», а «Болонья» на выезде сыграет с «Ювентусом».

Чемпионат Италии Серия А 35-й тур «Болонья» — «Милан» — 1:2 Голы: Де Майо, 74 — Чалханоглу, 34, Бонавентура, 45 «Болонья»: Миранте, Масина (Кейта, 82), Де Мео, Гонсалес (Романьоли, 58), Мбайе, Поли, Пульгар, Верди, Надь (Авенатти, 52), Орсолини, Паласио.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Калабрия, Родригес, Бонуччи, Кессиэ, Бонавентура (Монтоливо, 85), Чалханоглу (Борини, 76), Локателли, Сусо, Кутроне (Калинич, 80).