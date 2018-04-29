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«Милан» на выезде обыграл «Болонью»
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«Милан» на выезде обыграл «Болонью» 

Советский спорт 55 минут назад
В составе победителей отличились Хакан Чалханоглу и Джакомо Бонавентура. У «Болоньи» забил Себастьен Де Майо.
«Милан» набрал 57 очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Болоньи» 39 очков и 12-е место.
В следующем туре «Милан» примет «Верону», а «Болонья» на выезде сыграет с «Ювентусом».
Чемпионат Италии Серия А 35-й тур  «Болонья» — «Милан» — 1:2  Голы: Де Майо, 74 — Чалханоглу, 34, Бонавентура, 45  «Болонья»: Миранте, Масина (Кейта, 82), Де Мео, Гонсалес (Романьоли, 58), Мбайе, Поли, Пульгар, Верди, Надь (Авенатти, 52), Орсолини, Паласио.
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Калабрия, Родригес, Бонуччи, Кессиэ, Бонавентура (Монтоливо, 85), Чалханоглу (Борини, 76), Локателли, Сусо, Кутроне (Калинич, 80).
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