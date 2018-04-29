«Милан» победил «Болонью», «Аталанта» нанесла поражение «Дженоа»

«Милан» обыграл «Болонью» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу , отличившийся на 34-й минуте. До перерыва преимущество своей команды удвоил хавбек Джакомо Бонавентура. Во втором тайме в составе «Болоньи» гол забил защитник Себастьен Де Майо.

В других матчах 35-го тура «Аталанта» на своём поле нанесла поражение «Дженоа» (3:1), СПАЛ в гостях победил «Верону» (3:1), «Сампдория» дома разгромила «Кальяри» (4:1), а «Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Беневенто» (3:3).

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