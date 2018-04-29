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«Милан», «Сампдория» и «Аталанта» побеждают в Серии А
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«Милан», «Сампдория» и «Аталанта» побеждают в Серии А 

Soccer News 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Завершились несколько матчей 35-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы «Милана», «Сампдории» и «Аталанты».
"Верона" — СПАЛ — 1:3 (1:1) Голы: Валоти, 13 — 1:0, Фарес, 45 (автогол) — 1:1, Фелипе, 71 — 1:2, Куртич, 90 — 1:3  "Беневенто" — «Удинезе» — 3:3 (1:1) Голы: Видмер, 13 — 0:1, Виола, 23 — 1:1, Кода, 76 (с пенальти) — 2:1, Лазанья, 78 — 2:2, Лазанья, 79 — 2:3, Санья, 90 — 3:3  "Сампдория" — «Кальяри» — 4:1 (3:0) Голы: Прат, 7 — 1:0, Квальярелла, 26 — 2:0, Ковнацки, 45 — 3:0, Паволетти, 49 — 3:1, Рамирес, 87 — 4:1  "Аталанта" — «Дженоа» — 3:1 (2:0) Голы: Барроу, 16 — 1:0, Кристанте, 22 — 2:0, Иличич, 74 — 3:0, Велозу, 81 — 3:1  "Болонья" — «Милан» — 1:2 (0:2) Голы: Чалханоглу, 34 — 0:1, Бонавентура, 45 — 0:2, Де Мео, 74 — 1:2  "Милан": Доннарумма, Сапата, Калабрия, Родригес, Бонуччи, Кессиэ, Бонавентура (Монтоливо, 85), Чалханоглу (Борини, 76), Локателли, Сусо, Кутроне (Калинич, 80).
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