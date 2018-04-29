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Видео: сотрудники зоопарка покормили перед новосибирцами пингвинов
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Видео: сотрудники зоопарка покормили перед новосибирцами пингвинов 

ngs.ru 51 минуту назад
Фото: ngs.ru
В сети появилось видео показательного кормления пингвинов в Новосибирском Зоопарке.
Мероприятие было приурочено ко Дню пингвина.
«Для посетителей были организованы веселые и подвижные игры, конкурс рисунков, викторины. Была организована познавательная выставка яиц, на которой можно было увидеть яйца различных птиц, в том числе и наших пингвинов Гумбольдта», — сообщает официальная страница зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
Кормление пингвинов завершало развлекательную программу.
Также сегодня на территории зоопарка прошёл субботник, в котором приняли участием особые дети.
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