Видео: сотрудники зоопарка покормили перед новосибирцами пингвинов

В сети появилось видео показательного кормления пингвинов в Новосибирском Зоопарке.

Мероприятие было приурочено ко Дню пингвина.

«Для посетителей были организованы веселые и подвижные игры, конкурс рисунков, викторины. Была организована познавательная выставка яиц, на которой можно было увидеть яйца различных птиц, в том числе и наших пингвинов Гумбольдта», — сообщает официальная страница зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Кормление пингвинов завершало развлекательную программу.

Также сегодня на территории зоопарка прошёл субботник, в котором приняли участием особые дети.