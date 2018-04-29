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Андрей Коновалов: «У „Спартака“ большие шансы на второе место»
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Андрей Коновалов: «У „Спартака“ большие шансы на второе место» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Бывший хавбек "Спартака" Андрей Коновалов после победы красно-белых над «Амкаром» в матче 28-го тура чемпионата России (2:0) отметил, что этот успех поможет москвичам раскрепоститься.
— Понятно, что «Спартак» боялся за результат, поэтому действовал немного скованно в атаке, но по игре красно-белые были больше достойны победы, — сказал Коновалов. — Встреча получилась сложная, все-таки ситуация давит на московскую команду, поэтому футбол стал не таким зрелищным. Моменты создавали оба соперника — «Амкар» тоже отметился неплохими подходами, но в целом гости выглядели сильнее.
— После этой победы психологическое давление на «Спартак» станет меньше?
— Возможно, ребята раскрепостятся. У них были неудачные матчи, но сейчас выиграли. Это должно положительно отразиться на команде.
— Как вам москвичи без Глушакова и Комбарова?
— Возможно, эти футболисты сейчас не в лучшем состоянии, судя по той игре, которую они показывали в последнее время. Мне кажется, те, кто вышел сегодня, смотрелись неплохо.
— Как оцените шансы красно-белых на второе место после того, как взяты три очка в Перми?
— Как большие. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Амкар — Спартак М
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