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Шахматы на воде. Гребцы открыли навигацию в Москве
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Шахматы на воде. Гребцы открыли навигацию в Москве 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
29 апреля на базе Косинского детского морского клуба состоялось «Открытие навигации в Москве».
На Белом озере на востоке столицы гребцы соревновались в умении быстро и слаженно работать веслами. Всего здесь собралось 40 ребят. Между собой соревновались как простые любители гребли, так и воспитанники военно-патриотических клубов Москвы. Гонка проходила в шлюпках типа «Бастион», рассчитанных на пять человек.
— Один из сидящих в шлюпке — рулевой. Остальные работают веслами, — рассказывает капитан первого ранга и командор клуба Михаил Шадрин. — По сути, это шахматы на воде. Просто грести не получится. Нужно оценивать расстояние до цели, погодные условия, слаженно работать в команде.
В заездах участвовало по три шлюпки. Гребцам вместе с рулевым необходимо было на скорость преодолеть порядка 800 метров — добраться до установленных буйков, обойти их, не задеть и вернуться обратно.
Команда «Морские волки» сегодня пришла только за победой. Причем не только на словах, но и на деле. Их лодка под названием «Гангут», обгоняя «Шторм» и «Ветер», стремительно рванулась вперед.
— И раз! И два! — слышалось с каждой шлюпки.
Максим Волков сегодня работал веслом. Говорит, что с теми, кто с ним сидел в лодке, уже сложилась команда — второй год участвуют вместе. Однако победа все равно досталась с трудом.
— Грести, конечно, сложно. Но рулевому труднее, нужно проложить правильный маршрут, подбадривать команду, поддерживать командный дух, — говорит Максим. — Чуть не задели буйки, так могли бы снять сразу с соревнований. Но все получилось, как нельзя лучше.
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