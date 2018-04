Сергей Сироткин: «Не люблю говорить, что „могло бы быть лучше, если бы не…“

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин надеется, что в следующих гонках сезона ему будет везти больше, чем в Баку. Россиянин сошел с дистанции на первом круге гонки «Гран-при Азербайджана» после столкновения с Фернандо Алонсо , спровоцированного действиями Нико Хюлькенберга

— Я не люблю говорить, что «могло бы быть лучше, если бы не…», но сегодня именно этот случай! — написал в своем Инстаграме Сироткин. — Спасибо всем за поддержку, мы вернемся еще сильнее.

I hesitate to say that it could have been better 'if'.. but today is one of those situations. Thank you for the support! We will come back even stronger💪🏻

