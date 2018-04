Мавропанос — 200-й дебютант «Арсенала» при Венгере

Защитник Константинос Мавропанос дебютирует за «Арсенал» в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" . 20-летний грек, пополнивший состав «канониров» зимой 2018 года, стал 200-м игроком, который сыграет в премьер-лиге при Арсене Венгере.

Напомним, сезон-2017/18 станет последним для французского специалиста во главе клуба из Лондона. Он возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время команда завоевала 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии.

Our 200th player to be handed a debut by Arsène Wenger… We're all right behind you, Dinos 👏#MUFCvAFC pic.twitter.com/mqYXIY4T77

Arsenal FC (@Arsenal) 29 апреля 2018 г.

Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»