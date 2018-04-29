Екатеринбургский скалолаз занял второе место на турнире в Токио

Сегодня екатеринбуржец Влад Деулин завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях «Speed Stars 2018» в Токио.

— На несколько сотых он проиграл еще одному россиянину — Станиславу Кокорину, а на третьем месте оказался поляк, — рассказала мама Влада и его тренер Екатерина Деулина. — Соревнования на скорость, трассы там каждый раз одинаковые: есть рекорд трассы, и на всех соревнованиях спортсмены по ней бегают по двое, друг друга обгоняют.

Через неделю Влад примет участие в очередном этапе Кубка мира в Китае. На прошлом этапе, кстати, он стал вторым. А минувшей осенью Влад уже покорял Китай: тогда он завоевал серебро на международных соревнованиях по скалолазанию China open.