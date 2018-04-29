Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

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Мхитарян не стал праздновать гол в ворота "МЮ"

Виктор Гончаренко: "Было душно. Но мы не могли залезть и открыть крышу"

Виктор Гончаренко: "Если судья был незаметен, то претензий к нему нет"