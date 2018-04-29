Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА 

На 72-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" — ЦСКА правильно поступил арбитр Роман Галимов, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в площади ворот красно-синих упал Себастьян Дриусси, требовавший наказать соперника 11-метровым ударом.
Видеоповторы свидетельствуют, что в единоборстве зенитовца с Георгием Щенниковым шла привычная для современного футбола обоюдная борьба за позицию с применением рук. (Александр БОБРОВ)
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Зенит — ЦСКА