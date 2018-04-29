Ещё
«Майнц» на своём поле разгромил «РБ Лейпциг»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Майнц» на своём поле разгромил «РБ Лейпциг» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Майнц» победил «РБ Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Пабло де Бласис, реализовавший пенальти на 29-й минуте. В концовке второго тайма голы забили полузащитники Александру Максим и Боте Баку.
«Майнц», набрав 33 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» (47) — шестой.
В следующем туре «Майнц» в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией», а «РБ Лейпциг» на своём поле примет «Вольфсбург». Обе встречи состоятся 5 мая.
Чемпионат.com: последние новости
Забелинская и Новолодская поднялись на подиум многодневки «Грация Орлова» «Марсель» на выезде сыграл вничью с «Анже» Бистрович: ЦСКА не может быть доволен одним очком, нам хотелось взять три
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР5
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости10
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым15
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение