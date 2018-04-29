«Майнц» на своём поле разгромил «РБ Лейпциг»

«Майнц» победил «РБ Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Пабло де Бласис, реализовавший пенальти на 29-й минуте. В концовке второго тайма голы забили полузащитники Александру Максим и Боте Баку.

«Майнц», набрав 33 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» (47) — шестой.

В следующем туре «Майнц» в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией», а «РБ Лейпциг» на своём поле примет «Вольфсбург». Обе встречи состоятся 5 мая.