Манчини: «Навесы на Заболотного сегодня не являются тактической схемой»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Наш Футбол».

— Если говорить про то, как будет выглядеть ваша группа атаки, правильно ли говорить, что сегодня будет сделана ставка на дальние передачи на Заболотного и скидки под быстрых Ригони и Дриусси, которые будут выбегать из-под него?

— Вообще мы никогда не старались и не стараемся забрасывать на Заболотного. Только в крайних случаях, когда игра не идет, мы стараемся искать его впереди навесами, но наш приоритет — держать мяч на земле и пытаться выиграть именно таким способом. Поэтому навесы на Заболотного сегодня не являются тактической схемой.

— При этом у ЦСКА насыщенная и довольно опытная линия обороны. Но в то же время за счет возраста у центральных защитников есть медлительность. Как вы планируете сегодня разыгрывать эту карту?

— Безусловно, мы знали это. Было известно, что основные защитники ЦСКА практически не меняются от матча к матчу. Это опытные защитники, которым довольно много лет по футбольным меркам, но они хорошие и являются экспертами российского чемпионата и знают, как играть, в частности, против нас. Поэтому мы все это ушли при подготовке к этому матчу.