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Манчини: «Навесы на Заболотного сегодня не являются тактической схемой»
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Манчини: «Навесы на Заболотного сегодня не являются тактической схемой» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Наш Футбол».
— Если говорить про то, как будет выглядеть ваша группа атаки, правильно ли говорить, что сегодня будет сделана ставка на дальние передачи на Заболотного и скидки под быстрых Ригони и Дриусси, которые будут выбегать из-под него?
— Вообще мы никогда не старались и не стараемся забрасывать на Заболотного. Только в крайних случаях, когда игра не идет, мы стараемся искать его впереди навесами, но наш приоритет — держать мяч на земле и пытаться выиграть именно таким способом. Поэтому навесы на Заболотного сегодня не являются тактической схемой.
— При этом у ЦСКА насыщенная и довольно опытная линия обороны. Но в то же время за счет возраста у центральных защитников есть медлительность. Как вы планируете сегодня разыгрывать эту карту?
— Безусловно, мы знали это. Было известно, что основные защитники ЦСКА практически не меняются от матча к матчу. Это опытные защитники, которым довольно много лет по футбольным меркам, но они хорошие и являются экспертами российского чемпионата и знают, как играть, в частности, против нас. Поэтому мы все это ушли при подготовке к этому матчу.
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