Самым опасным в атаке ЦСКА был Акинфеев: тактические заметки с игры тура

ТРИ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ИГРЕ «ЗЕНИТА»

1. Дриусси раздевал оборону ЦСКА

Большую часть игры армейцы оборонялись по схеме 5-3-2. Ключ к ней нашел аргентинский форвард Себастьян Дриусси . В первой тайме южноамериканец создал сразу три потенциально голевых подхода к чужим воротам переводами мяча из центральной части поля на правый край, где находились Игорь Смольников и Эмилиано Ригони. ЦСКА перестраиваться не успевал: дважды зенитовская парочка оказывалась против одного Щенников, однажды защитник и его партнер Алексей Березуцкий потерялись в пространстве.

Во втором тайме Дриусси создал настоящий голевой момент Ригони — соотечественнику после передачи из центра оставалось лишь попасть по воротам. Задача оказалась непосильной.

Во всех игровых эпизодах Дриусси отличала одна черта — быстрая сообразительность. С ней он подружился еще в Аргентине. Поэтому в интенсивном футболе Манчини (при атаке — стремительный розыгрыш мяча) Себастьян чувствует себя, как дома.

За игру Дриусси нанес три удара и четырежды вывел на выстрел партнеров! При этом он показал высокую для второго форварда («Зенит» играл по схеме 4-4-2) точность передач — 84%. Это четвертый результат в команде.

2. Смольников заставил Манчини разводить руками

Два подхода к воротам из трех, созданных Дриусси, бесславно загубил Игорь Смольников. Вместо розыгрыша мяча накоротке с Ригони и комбинационных проникновений в штарфную он подавал. Неудачно. Навесы у него вообще не получались: ни одного точного из семи. Когда защитник подавал, а партнер предлагал себя под передачу низом, Манчини в недоумении скидывал руки вверх.

Смольников умеет включить скорость, рвануть по флангу и сделать опасную подачу. Комбинационный розыгрыш мяча его сильной стороной не является. И в этом в нынешнем сезоне была возможность убедиться не раз. В частности, в гостевом матче с «Селтиком» — шотландцы запрессинговали Игоря, сподвигнув его на брак. Как здесь не вспомнить, что осенью Роберто Манчини ставил на правый край обороны Бранислава Ивановича, Далера Кузяева и даже Олега Шатова . Тогда ему был нужен защитник, через которого можно строить комбинационный выход. Это сейчас итальянец ставит игру, отталкиваясь от сильных сторон футболистов. Ситуация вынуждает.

Впрочем, если Смольникова не прессингуют, а партнер делает отличное открывание под передачу, то Игорь может снабдить его мячом. В игре с ЦСКА после перерыва защитник вывел Заболотного на ударную позицию, реабилитировавшись за два загубленных шанса до перерыва.

3. Дриусси, Ригони и Заболотного подвела реализация

В текущем сезоне Роберто Манчини неоднократно с грустью повторял: «У нас забивает только Александр Кокорин ». Зрители чемпионата России иронично улыбались: мистер, да вы потратили 100 миллионов евро на новичков! Игра с ЦСКА показала, что специалист прав: у его форвардов есть проблема с реализацией.

Заболотный, Ригони и Дриусси на троих нанесли восемь ударов из штрафной площади, три — центрфорвард, два — его товарищи. ЦСКА столько насобирал лишь общими усилиями, а не троих футболистов! Но в створ у «Зенита» пришлись лишь две попытки. У Заболотного были супершансы: в одном эпизоде он не пробил Акинфеева с угла вратарской, в другом не переправил мяч в ворота с ее линии.

Моменты «Зенит» создавал разными способами. Одного акцента не было. Несколько раз в штрафной было жарко после подач Жиркова, таили в себе опасность смещения Ригони в середину (как мячом, так и без — он бил после открывания за спину защитникам под заброс Паредеса), были и индивидуальный действия (проход Заболотного в начале матча).

«Зенит» перебил ЦСКА как по ударам из площади ворот (9-4), так и по общему количеству (20-10).

ТРИ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ИГРЕ ЦСКА

1. ЦСКА — король подборов, а Акинфеев — созидатель

А вот у ЦСКА типичные атаки были. Их сценарий прост: заброс мяча вперед — выигранный подбор. В такие моменты трещала опорная зона питерцев, которую красно-синие оккупировали количественно. Дважды армейцы наносили опасные удары после забросов Сергея Игнашевича и выигранных подборов, столько же острых эпизодов создал вратарь Игорь Акинфеев!

А всего вратарь сборной России поучаствовал в трех опасных моментах у чужих ворот. Самый интересный случился во втором тайме: Константин Кучаев не попал в створ с 11 метров. Атаку начал Акинфеев быстрым вводом мяча на Александра Головина , который стремительно перевел снаряд на Мусу.

2. Провал Бистровича, Головина и Кучаева

Комбинационную игру ЦСКА разрушил «Зенит». Если быть точнее, Роберто Манчини придумал подходящий для этого план.

«Зенит» не позволял ЦСКА атаковать по центру, накрывая прессингом хавбеков. Для этого близко к полузащитникам — Ерохину и Паредесу — действовали крайние игрок средней линии — Ригони и Кузяев, а также два нападающих — Заболотный и Дриусси. Лучшую точность передач из полузащитников ЦСКА, вышедших в стартовом составе, показал Александр Головн, но цифра низкая — 77%. Еще хуже пасовали Кучаев — 75% — и Бистрович — 69%. Именно поэтому основную опасность ЦСКА создавал после забросов и подборов.

3. Переход ЦСКА на 5-4-1 «Зенит» был неприступен для атак низом по центру. Виктор Гончаренко не оставил это без внимания: на 79-й минуте наставник выпустил Витиньо, а ЦСКА перешел со схемы 5-3-2 на 5-4-1. На полуфлангах стали действовать Витиньо и Муса. Еще раньше ЦСКА продвигал мяч на Щенникова и Фернандеса, но были сложности с продолжением. Правда, один супермомент они создали: прорвавшись в центр, Фернандес перевел мяч на Щенников, включился в штрафную и пробил после навеса товарища. Данный момент мог бы стимулом для перехода на новый вариант. Но существенно лучше ЦСКА не заиграл.

Схему 5-4-1 ЦСКА стал задействовать еще до выхода на поле Витиньо — при обороне. Для этого Муса опускался близко к защитникам слева. Нужно было сдержать Смольникова и Ригони. Но большого влияния на игру в защите данное перестроение не оказало: Ригони либо смещался в середину, либо все равно получал мяч на бровке. Нигериец больше создавал численность, чем оборонялся. Моменту, когда Заболотный не забил головой с линии вратарской, предшествовал проход Ригони мимо двух сопериков! Игра ему вообще удалась: пять раз он угрожал воротам, создал один момент партнеру, совершил три обводки и дважды на нем нарушили правила. Перекрыть все подступы к воротам после перехода на новую модель ЦСКА тоже не смог.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ПО МАТЧУ

Манчини прав — «Зенит» был лучше

Роберто Манчини игра понравилась: «С точки зрения качества игры это была одна из лучших встреч сезона. Матч, который должен был завершиться победой нашей команды, так не закончился. Я считаю, что у нас было моментов больше. Останусь при своем мнении: „Зенит“ заслуживал победы».

Манчини прав: «Зенит» классно сыграл и в атаке, и в обороне, если не считать проигранных подборов. Это большой минус.

Но у ЦСКА изъянов было больше. Это и проигранный центр, и опасность фланговых атак соперника.

Кадры: «Матч Наш Футбол».