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Манчини: «"Зенит" заслуживал победы, но ЦСКА умеет тянуть время и защищаться»
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Манчини: «"Зенит" заслуживал победы, но ЦСКА умеет тянуть время и защищаться» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в рамках матча 28-го тура РФПЛ.
«Я бы не сказал, что результат справедлив. Как и во многих других играх, у нас было огромное количество моментов, которые мы не реализовали.
Игра Заболотного? Я хорошо оцениваю не только Антона, а всех футболистов команды. Сыграли хорошо, заслуживали победы. Но у ЦСКА опытная команда, которая умеет тянуть время и защищаться. Опять же, нам не хватило реализации моментов.
Что касается травмы Ивановича, то это большая проблема. Надеюсь, повреждение не такое серьезное, а просто растяжение. Учитывая, что практически не осталось игроков, это серьезная проблема для нас.
Нам надо забивать и выигрывать. Это то, на чем надо быть сконцентрированными. У нас одна проблема. Играем-то хорошо», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш Футбол».
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