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«Фиорентина» — «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Фиорентина» — «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Наполи», ведущий борьбу за чемпионский титул, встречается на выезде с «Фиорентиной».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Фиорентина
Наполи
Спортьелло МаркоМиленкович НиколаПесселья ХерманЛорини Венсан • Бираги Кристиано • Бенасси Марко • Бадель Милан • Верету Жордан • Кьеза Федерико • Симеоне Джованни • Сапонара Риккардо
Запасные: Теро Сириль • Эйссерик ВалентинФальчинелли ДиегоКристофоро Себастьян • Оливера Максимильяно • Гаспар Бруну • Диаш Жиль • Христов Петко • Черофолини Микеле • Раньери Лука
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Альбиоль Рауль • Кулибали Калиду • Руй МариуАллан МаркесЖоржиньо ФреллоГамшик МарекКальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Милич Хрвое • Сепе ЛуиджиКирикеш Влад • Тонелли Лоренцо • Милик АркадиушРафаэл Кабрал • Зелиньски Петр • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
29 апреля. Стадион «Артемио Франки» (Флоренция).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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