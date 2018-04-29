«Наполи», ведущий борьбу за чемпионский титул, встречается на выезде с «Фиорентиной».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Фиорентина
Наполи
Спортьелло Марко • Миленкович Никола • Песселья Херман • Лорини Венсан • Бираги Кристиано • Бенасси Марко • Бадель Милан • Верету Жордан • Кьеза Федерико • Симеоне Джованни • Сапонара Риккардо
Запасные: Теро Сириль • Эйссерик Валентин • Фальчинелли Диего • Кристофоро Себастьян • Оливера Максимильяно • Гаспар Бруну • Диаш Жиль • Христов Петко • Черофолини Микеле • Раньери Лука
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Альбиоль Рауль • Кулибали Калиду • Руй Мариу • Аллан Маркес • Жоржиньо Фрелло • Гамшик Марек • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Кирикеш Влад • Тонелли Лоренцо • Милик Аркадиуш • Рафаэл Кабрал • Зелиньски Петр • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
29 апреля. Стадион «Артемио Франки» (Флоренция).
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