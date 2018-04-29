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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» и упустила шанс догнать «Шальке»
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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером» и упустила шанс догнать «Шальке» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
«Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с «Вердером» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Дортмундцы упустили шанс догнать по очкам «Шальке», занимающий второе место.
Чемпионат Германии
Бундеслига
32-й тур  "Вердер" — «Боруссия» Д — 1:1 (1:1)
Голы: Ройс, 19 (0:1). Делэйни, 45 (1:1).
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович, Делэйни, М. Эггештайн, Гондорф (Фридль, 89), Крузе, Рашица (Й. Эггештайн, 69).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Ройс, Гетце, Вайгль, Пулишич (Шюррле, 61), Санчо, Филипп (Ярмоленко, 79).
Предупреждения: Пищек, 34. Юнузович, 60. Папастатопулос, 83.
Судья: Брих.
29 апреля. Бремен. Стадион «Weserstadion Platz».
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