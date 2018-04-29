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Парфёнов: "Получилось, что двух нападающих продали, два сломались"

Мхитарян не праздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед"

Заболотный: "Рад, что Березуцкие и Игнашевич в таком возрасте играют на таком уровне"