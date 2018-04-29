Дортмундская «Боруссия» гостит в Бремене в рамках 32-го тура чемпионата Германии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вердер
Боруссия Д Павленка Иржи • Гебреселассие Теодор • Велькович Милош • Лангкамп Себастьян • Аугустинссон Людвиг • Делани Томас • Эггештайн Максимилиан • Гондорф Жером • Юнузович Златко • Крузе Макс • Рашица Милот
Запасные: Дробны Ярослав • Кальдирола Лука • Бельфодиль Исхак • Бауэр Роберт • Эггештайн Йоханнес • Фридль Марко • Юйнин Чжан
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак Омер • Аканджи Мануэль • Вайгль Юлиан • Пулишич Кристиан • Гётце Марио • Ройс Марко • Jadon Sancho • Филипп Максимилиан
Запасные: Шахин Нури • Ярмоленко Андрей • Шмельцер Марсель • Вайденфеллер Роман • Кагава Синдзи • Шюррле Андре • Тольян Йереми
29 апреля. Стадион «Везерштадион» (Бремен).
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