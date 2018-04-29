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«Вердер» — «Боруссия» Д: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Вердер» — «Боруссия» Д: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Дортмундская «Боруссия» гостит в Бремене в рамках 32-го тура чемпионата Германии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вердер
Боруссия Д  Павленка Иржи • Гебреселассие Теодор • Велькович МилошЛангкамп Себастьян • Аугустинссон Людвиг • Делани Томас • Эггештайн МаксимилианГондорф Жером • Юнузович Златко • Крузе Макс • Рашица Милот
Запасные: Дробны Ярослав • Кальдирола Лука • Бельфодиль Исхак • Бауэр РобертЭггештайн ЙоханнесФридль Марко • Юйнин Чжан
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак ОмерАканджи МануэльВайгль ЮлианПулишич Кристиан • Гётце Марио • Ройс Марко • Jadon Sancho • Филипп Максимилиан
Запасные: Шахин Нури • Ярмоленко Андрей • Шмельцер Марсель • Вайденфеллер Роман • Кагава Синдзи • Шюррле Андре • Тольян Йереми
29 апреля. Стадион «Везерштадион» (Бремен).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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