«Зенит» и ЦСКА вновь не забили друг другу на радость московским конкурентам

В Санкт-Петербурге в рамках ожесточённой борьбы за зону Лиги Чемпионов состоялось во многом ключевое противостояние между «Зенитом» и ЦСКА. Буквально перед началом битвы на берегах Невы стало известно, что «Спартак» выиграл в Перми и вернул себе вторую строчку в турнирной таблице. В следствие этого ценность 3-х очков в отчётном поединке возрастала до космических масштабов. Новостей было много уже до матча. Например, на стадионе «Санкт-Петербург» в день матча сломались оба табло, болельщики «Зенита» исполнили новую песню Сергея Шнурова и устроили впечатляющий перфоманс, а Роберто Манчини в предматчевом интервью сообщил, что подачи на Заболотного не являются планом на игру.

Протокол игры

Зенит

ЦСКА Москва

29 апреля. Стадион «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург).

В помощь Заболотному Роберто Манчини отрядил на фланги двух аргентинцев — Ригони и Дриусси. Третий — Леандро Паредес — должен был поддерживать из глубины поля. У ЦСКА набор игроков традиционно строго ограничен, в итоге пару форвардов составили Муса и Чалов при поддержке дрейфующих по флангам Фернандеса и Щенникова. Впрочем, уже на 15-й минуте наставнику «Зенита» пришлось менять свой план на игру из-за повреждения Бранислава Ивановича. Серб в скоростном забеге с Мусой рванул мышцу, и вместо него появился Юрий Жирков. На правом фланге окончательно утвердился Смольников, а Кришито сместился слева в центральную зону.

Главный судья Роман Галимов из Улан-Удэ решил держать игру под своим контролем с первых минут. Уже на 5-й минуте первую карточку перед собой увидел капитан хозяев Доменико Кришито, а всего в первом тайме их было показано аж четыре. Три — на счету игроков ЦСКА, при этом Алексей Березуцкий схватил лимитную и не сыграет с тульским «Арсеналом» в следующем туре.

Что касается моментов, то в первом тайме не обошлось и без них. Однако, как показала статистика в перерыве, «Зенит» ни разу не попал в створ ворот. У армейцев это получилось дважды. Оба раза вышло опасно. Сначала Юрий Лодыгин выручил после добивания Мусы, а ближе к концу тайма Фёдор Чалов нанёс плотный удар из-за пределов штрафной площади, и голкипер «Зенита» в эффектном прыжке отразил снаряд на угловой. Но сказать, что у ворот Игоря Акинфеева была тишь да гладь, невозможно. К примеру, уже на 15-й минуте Заболотный вывалился практически на рандеву с голкипером, пытался внешней стороной стопы закрутить мяч в дальний угол, но в створ не попал. Другие удары петербуржцев были не столь драматичными, да и им точности откровенно не хватало.

Второй тайм активнее начал «Зенит». Уже в первые десять минут сначала Ригони, а потом и Дриусси, могли забивать, но если первый не попал в створ плотным ударом с правого края штрафной площади, то второй едва не воткнул мяч в створ головой на ближней штанге после навеса Жиркова. Игра медленно и уверенно переходила под контроль петербургского клуба, но армейцы Москвы тут же провели опаснейшую контратаку. Муса прорвался по левому флангу, прострелил в центр, и набежавший Кучаев каким-то чудом не попал в створ из района одиннадцатиметровой отметки.

Услышав звоночек у своих ворот, «Зенит» тут же ответил своими. И если заброс во вратарскую на Кузяева в последний момент успел прервать защитник московского клуба, то затем уже Акинфееву пришлось спасать команду от ударов Кришито после углового и Заболотного с острого угла. Подопечные Роберто Манчини наладили контроль над мячом, окончательно поставив ЦСКА в позицию второго номера.

Впрочем, Гончаренко в преддверии заключительной десятиминутки выпустил на поле Витиньо вместо Кучаева и показал тем самым, что ЦСКА не против сегодня попытаться сыграть на победу. Но моменты продолжал упорно создавать «Зенит». Казалось бы, мячу некуда было деться после удара Заболотного головой с линии вратарской площадки, но форвард категорически отказывается забивать свой первый гол за петербургский клуб. В итоге матч завершился со счётом 0:0 на радость московским «Спартаку» и «Локомотиву». Борьба за Лигу Чемпионов продолжится в оставшихся двух турах.