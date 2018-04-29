Манчини: вряд ли мы увидим Ивановича в оставшихся матчах до конца чемпионата 

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал травму защитника Бранислава Ивановича, которую он получил в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).
Сербский футболист, судя по всему, получил повреждение задней поверхности бедра.
«Вряд ли мы увидим Ивановича в оставшихся матчах до конца чемпионата. Потеря Бранислава — большая проблема для нас. Учитывая, что у нас практически нет защитников. Мы потеряли многих игроков раньше. Надеюсь, больше никто не травмируется», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.