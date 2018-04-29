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Павел Мамаев может перейти в «Спартак»
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Павел Мамаев может перейти в «Спартак» 

Свободная пресса 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. «Красно-белые» рассчитывают договориться с «быками» о приобретении 29-летнего хавбека летом 2018 года, сообщает «ФАН».
По информации источника, главный тренер москвичей Массимо Каррера обратил внимание на хавбека во время очного противостояния «Спартака» с «Краснодаром» и лично попросил руководство клуба включить игрока в шорт-лист трансферных целей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хотел приобрести другого игрока «Краснодара» — нападающего Федора Смолова.
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