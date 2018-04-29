Павел Мамаев может перейти в «Спартак»

Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву . «Красно-белые» рассчитывают договориться с «быками» о приобретении 29-летнего хавбека летом 2018 года, сообщает «ФАН».

По информации источника, главный тренер москвичей Массимо Каррера обратил внимание на хавбека во время очного противостояния «Спартака» с «Краснодаром» и лично попросил руководство клуба включить игрока в шорт-лист трансферных целей.

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