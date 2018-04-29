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Тренер «Зенита» Манчини: мы должны были побеждать, но ЦСКА умеет тянуть время
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Тренер «Зенита» Манчини: мы должны были побеждать, но ЦСКА умеет тянуть время 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер питерского "Зенит" Роберто Манчини прокомментировал матч против московского ЦСКА, завершившегося нулевой ничьей. Итальянский специалист посетовал на плохую реализацию моментов и затяжки времени со стороны ЦСКА.
"Считаю, что у нас было больше моментов, нежели у соперников, надо было забивать, — сказал Манчини, слова которого приводит Чемпионат.Com. — Но ЦСКА является одной из самых опытных команд чемпионата России и знают, как тянуть время, как поджидать ошибку и момент для контратаки. Этим они сегодня и занимались".
"Остаюсь при своем мнении, что «Зенит» заслуживал победы, потому что это была одна из лучших наших игр с точки зрения качества футбола. К сожалению, кто не забивает, то и не побеждает. Матч должен был закончиться нашей победой, но так и не закончился".
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