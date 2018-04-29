Алекс Фергюсон: Я всегда уважал Венгера, он проделал фантастическую работу в «Арсенале» 

— Когда Арсен только пришел в «Арсенал», он изменил в клубе режим и питание. Он опередил игру в это конкретное время. Мы взяли с них пример, поскольку всегда старались брать пример с тех, кто становился лучше.
В каждом матче с «Арсеналом» было напряжение и конфликты. Это происходило из-за того, что две команды и два тренера боролись за одну награду. У нас с Арсеном было несколько споров, но я всегда уважал этого человека, потому что он проделал фантастическую работу в своем клубе, — цитирует Фергюсона SportsMole.
"Манчестер Юнайтед" играет с «Арсеналом» 29 апреля в матче 36-го тура АПЛ.
По окончании сезона Арсен Венгер покинет «канониров».