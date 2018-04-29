«Ростов» — «Тосно». Парфенов — о центрфорвардах: «Двух продали — два сломались»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в преддверии матча чемпионата России против «Ростова» подчеркнул, что в игре примут участие сильнейшие футболисты команды, и не стоит делить ее на основу и резервистов.

— Основной состав — это вся заявка. Бывают моменты, когда у ребят травмы, надо выходить другим, — сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол». — Прекрасная атмосфера, прекрасный стадион. Все понимают, что будет напряженная игра. Вышли сильнейшие, но те, кто в запасе, не значит, что не такие сильные. Есть определенные тактические моменты.

— Центральный нападающий — самая проблемная позиция у «Тосно»?

— Есть такое. Двух продали, два сломались.

Матч «Ростов» — «Тосно» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.