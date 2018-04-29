Павел Пурювкин и Роберт Фахретдинов представят Россию на чемпионате мира по киберфутболу

МОСКВА, 29 апреля. / ТАСС /. Павел «JOHNYGRIME» Пурювкин и Роберт «UFENOK77» Фахретдинов победили в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на игровых консолях Xbox и PS4 соответственно и завоевали путевки на чемпионат мира по киберфутболу. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС. Пурювкин участвует в чемпионате РФПЛ в качестве прошедшего квалификационный отбор киберфутболиста, а Фахретдинов представляет на турнире футбольный клуб «Локомотив» . Оба киберспортсмена поспорят между собой за титул чемпиона РФПЛ в гранд-финале турнира. Чемпионат мира по киберфутболу 2018 года, организатором которого является Международная федерация футбола (ФИФА), пройдет в Амстердаме 19 и 20 мая. Победитель турнира получит приз в размере $100 тыc.