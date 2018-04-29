Карпин: до удаления «Ростов» сделал больше конструктивных действий

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Тосно» (2:0) в домашнем матче 28-го тура РФПЛ.

«Конструктивные действия понравились, когда играли 11 на 11. Даже в эти минут 20 конструктивных действий было больше, чем после удаления. Пока «Тосно» не опустился так низко, моменты создавали, и это радовало. Больше всего порадовал прессинг, после потери мяча сразу вступали в отбор.

Зуев вышел вместо Скопинцева на фланге, потому что у них было на одного игрока меньше. Понятно, что как крайний защитник-полузащитник Зуев ещё не играл, но можно было так сыграть, учитывая численный перевес. Нам надо было выигрывать, так что пошли на минимальный риск. Он проявил себя хорошо. То же самое по Юсупову.

По Ионову — мы знали, что, скорее всего, будет замена. Планировали выпустить Маера, но нужно было менять русского игрока, так что отправили играть другого россиянина — Макеева», — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».