Ещё
Карпин: до удаления «Ростов» сделал больше конструктивных действий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карпин: до удаления «Ростов» сделал больше конструктивных действий 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Тосно» (2:0) в домашнем матче 28-го тура РФПЛ.
«Конструктивные действия понравились, когда играли 11 на 11. Даже в эти минут 20 конструктивных действий было больше, чем после удаления. Пока «Тосно» не опустился так низко, моменты создавали, и это радовало. Больше всего порадовал прессинг, после потери мяча сразу вступали в отбор.
Зуев вышел вместо Скопинцева на фланге, потому что у них было на одного игрока меньше. Понятно, что как крайний защитник-полузащитник Зуев ещё не играл, но можно было так сыграть, учитывая численный перевес. Нам надо было выигрывать, так что пошли на минимальный риск. Он проявил себя хорошо. То же самое по Юсупову.
По Ионову — мы знали, что, скорее всего, будет замена. Планировали выпустить Маера, но нужно было менять русского игрока, так что отправили играть другого россиянина — Макеева», — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
«Манчестер Юнайтед» победил «Арсенал» благодаря голу Феллайни на 91-й минуте Парфёнов — об удалении Макарова: безобразие! Это третий тур подряд Божович: что-то об интересе «Зенита» слышал, готов приехать на переговоры
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боярский решил болеть за «Тосно»11
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР7
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым16
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости22
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение