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Карпин: в физическом плане у игроков «Ростова» всё хорошо
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Карпин: в физическом плане у игроков «Ростова» всё хорошо 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий перед домашним матчем 28-го тура РФПЛ с «Тосно».
«В физическом плане у игроков всё хорошо — это видно даже по тестам. Понятно, что присутствует психологическое давление, но оно есть, наверное, у всех команд, которые за что-то борются. Мало игр в сезоне, когда никакого давления нет. Поэтому с этим надо жить. Результаты со «СКА-Хабаровск» и «Рубином» чуть помогли, и будем надеяться, что сегодня всё будет нормально», — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».
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