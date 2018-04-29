Карпин: в физическом плане у игроков «Ростова» всё хорошо

Чемпионат.com: последние новости

Манчини: это одна из лучших игр «Зенита» с точки зрения качества футбола

Хартли: доктор Марко ещё не говорил со мной о случившемся

Заболотный: у «Зенита» высокие шансы на медали в чемпионате России