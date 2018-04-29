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Ганчаренко: «Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить»
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Ганчаренко: «Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:0) отметил, что команде было трудно дышать под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург».
— Бескомпромиссная игра получилась, — начал Гончаренко. — Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить во втором тайме путем другого расположения нападающих. Понимали, что «Зенит» опасен. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы увидели страсть, азарт.
— Означают ли эти потерянные два очка поражение в чемпионской гонке?
— Так далеко мы не загадываем. Надо готовиться к своим играм, а потом смотреть, как закончат свои матчи остальные.
— Вашей команде не было душно?
— Было. Мы тяжело дышали, но мы не могли залезть и открыть крышу.
Потеряв очки в Санкт-Петербурге, «армейцы» пропустили на второе место «Спартак».
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