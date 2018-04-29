Ганчаренко: «Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после ничьей в матче 28-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:0) отметил, что команде было трудно дышать под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург».

— Бескомпромиссная игра получилась, — начал Гончаренко. — Мы не пытались играть на ничью, пробовали победить во втором тайме путем другого расположения нападающих. Понимали, что «Зенит» опасен. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы увидели страсть, азарт.

— Означают ли эти потерянные два очка поражение в чемпионской гонке?

— Так далеко мы не загадываем. Надо готовиться к своим играм, а потом смотреть, как закончат свои матчи остальные.

— Вашей команде не было душно?

— Было. Мы тяжело дышали, но мы не могли залезть и открыть крышу.

Потеряв очки в Санкт-Петербурге, «армейцы» пропустили на второе место «Спартак».