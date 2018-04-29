Парфёнов: по накалу матч с «Ростовом» будет очень напряжённым

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов дал комментарий перед выездным матчем 28-го тура РФПЛ с «Ростовом».

«Основной состав — это вся заявка, и в чемпионате бывают такие моменты, где игрокам нужно ждать своего шанса и выходить на поле. Вот он шанс для ребят. Прекрасная атмосфера, прекрасный стадион. Думаю, по накалу будет очень напряжённая игра, и все понимают её значимость. Вышли на данный момент сильнейшие, но это не значит, что если человек в запасе, то он не такой сильный футболист. Просто есть тактические моменты, которые как раз сегодня присутствуют. У нас так получилось, что двух нападающих продали, а ещё двое сломались. Пожелаем им здоровья, ждём их», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».