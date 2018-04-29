Стролл: гонку надо было остановить красными флагами после аварии Грожана

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, в котором он смог набрать первые очки в сезоне, заняв седьмую позицию на финише. «Доволен тем, что удалось заработать несколько очков в Баку. Гонка получилась сложной. Мы то теряли позиции, то снова их приобретали. Так было в борьбе с Алонсо в особенной степени. На втором отрезке я догонял Леклера, но потом случилась машина безопасности. На рестартах вообще было очень сложно защищать позицию, даже „Заубер“ на прямой легко меня сделал. Я не мог даже сопротивляться. Тактика была нормальной, но вряд ли идеальной. Посмотрите на Переса. После первого круга он был позади меня, но с другой стратегией приехал на подиум. При этом я очень доволен своим пилотажем.

Считаю, что я проделал великолепную работу и сумел избежать проблем. С шинами тоже пришлось нелегко, надо было поддерживать нужную температуру, потому что они моментально охлаждались за машиной безопасности. Честно говоря, я не ожидал, что мы будем сильны в Баку. В четверг я ждал трудного уик-энда. Лёгким его, конечно, не назовёшь, но здорово, что мы заработали очки. В Барселону многие команды привезут обвинения, и всё снова может измениться.