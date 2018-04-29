«Атлетико» с минимальным счётом одолел «Алавес»

«Атлетико» одержал победу над «Алавесом» в матче 35-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 71-й минуте мадридская команда получила право исполнить пенальти, но Фернандо Торрес не сумел забить. Спустя несколько минут в пользу «матрасников» был назначен ещё один 11-метровый удар, и Кевину Гамейро больше повезло, нежели его партнёру по команде.

«Атлетико» набрал 75 очков и занимает второе место в таблице РФПЛ. «Алавес» (41) — 13-й.