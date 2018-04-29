Кристиян Бистрович: Ничья в Петербурге — хорошо. Но ЦСКА хотел выиграть

«Не могли залезть и открыть крышу». Гончаренко — о трудностях ЦСКА с «Зенитом»

— Считаете, что добились хорошего результата? — Ничья на выезде в Петербурге — это всегда хороший результат. Но мы хотели победить. Мы не можем быть довольны одним очком, нам хотелось взять три.

— Казалось, ЦСКА не так активно провёл первый тайм, в отличие от второго. Что говорил Гончаренко в паузе? — Мы немного поменяли схему и стали играть агрессивнее. У нас было многовато жёлтых карточек, что было проблемой. Во втором тайме у матча был более высокий темп.

— Думаете, ЦСКА больше не претендует на чемпионство? — У нас осталось ещё два матча. Мы должны их выиграть, а дальше будем смотреть.

— Рассчитываете на потерю очков «Локомотива»? — Это возможно. У них две игры на выезде, ещё они примут «Зенит» дома. Им будет нелегко, — передает слова Бистровича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».